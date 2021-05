Der nächste Akt an TOOH beginnt: Bricht der alte Theaterstreit wieder aus?

Halle (Saale) - Im Stadtrat ist ein Streit um den Wirtschaftsplan der Bühnen Halle entbrannt. Ein Brief des beurlaubten Geschäftsführers sorgt für Wirbel.

Lange Zeit war es ruhig geblieben bei den Bühnen Halle. Die neue Geschäftsführerin der Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH), Uta van den Broek, arbeitete sich seit Sommer ein und präsentierte Anfang des neuen Jahres den Wirtschaftsplan 2021. Nach einigen turbulenten Jahren mit viel Streit, zwei prominenten Abgängen und zuletzt mit den Corona-Einschränkungen schien die TOOH zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können.

Doch jetzt zeigt sich, dass hinter den Kulissen offenbar nicht alles ganz so ruhig ist, wie es scheint. Vor allem gegen den Plan, van den Broeks, einen Volljuristen, als Referent der Geschäftsführung einzustellen und dafür eine neue Stelle zu schaffen, regt sich Widerstand.

Bricht der alte „Theaterstreit“ wieder aus?

Nachdem im Stadtrat vergangene Woche der Wirtschaftsplan auf eine Initiative der CDU hin geändert wurde und die neue Juristenstelle nicht genehmigt wurde, scheint der alte „Theaterstreit“ wieder auszubrechen. Einige Räte fühlen sich falsch informiert.

Denn wie erst nach der Stadtratssitzung bekannt wurde, stammte eine kritische Stellungnahme zu der geplanten neuen Juristenstelle, die für die Entscheidung im Stadtrat als maßgeblich galt, aus der Feder des ehemaligen TOOH-Geschäftsführers Stefan Rosinski. Rosinski war im Sommer nach monatelangem Streit beurlaubt worden. Ob die anschließende Nachbesetzung seiner Stelle rechtens war, entscheidet ein Gericht.

„Ich finde es befremdlich, dass Rosinski sich zu Wort meldet"

Einige Stadträte kritisieren jetzt den Linken-Fraktionsvorsitzenden Bodo Meerheim, der das Schreiben von Rosinski weiterverbreitet hatte, ohne deutlich zu machen, dass es vom geschassten Ex-Geschäftsführer stammt. „Ich finde es befremdlich, dass Rosinski sich zu Wort meldet. Es hat den Anschein eines gezielten Angriffs“, sagt Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag. Er wolle der neuen Geschäftsführerin Uta van den Broek keine Steine in den Weg legen und unterstütze auch ihre Pläne, eine neue Stelle für einen Juristen an der TOOH zu schaffen.

„Wir vertrauen der Geschäftsführerin. Sticheleien und Störmanöver schaden nur der TOOH“, so Aldag. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf ärgert sich, dass die Bühnen Halle erneut wegen derartiger Streitigkeiten in die Schlagzeilen geraten. „Eigentlich sollten wir uns alle darin einig sein, dass endlich Ruhe in die TOOH einkehren muss“, sagt er.

„Es ist völlig unverständlich, dass so etwas skandalisiert wird“

Bodo Meerheim stellt die Sachlage auf MZ-Nachfrage anders dar. Er habe von sich aus Kontakt mit Rosinski aufgenommen und ihn um fachliche Ratschläge gebeten. Er sei sich vorher nicht sicher gewesen, ob die neue Juristenstelle wirklich notwendig sei, Rosinski und andere Angehörige der TOOH hätten ihn dann aber davon überzeugt, dass sie überflüssig sei. In seinem Vorgehen sieht Meerheim nichts Verwerfliches. „Es ist völlig unverständlich, dass so etwas skandalisiert wird“, sagt er.

Die Stimmung unter den Stadträten könnte auch deshalb so erhitzt sein, weil die Entscheidung der vergangenen Woche nicht endgültig ist. Die Sitzung musste abgebrochen werden, und alle Beschlüsse sollen wiederholt werden (die MZ berichtete). Die Befürworter der neuen Juristenstelle an der TOOH wittern ihre Chance, im zweiten Versuch doch noch eine Mehrheit gegen den CDU-Antrag zu bekommen. „Ich kann nur an alle Räte appellieren, sich den Sachverhalt noch mal ganz genau anzugucken“, sagt Wolfgang Aldag.

„Ein Hausjurist ist notwendig und langfristig günstiger für uns"

Das Hauptargument gegen die neue Juristenstelle ist der Preis. Angesichts der darbenden freien Kulturszene sei es nicht vermittelbar, dass die TOOH sich eine neue Vollzeitstelle mit einem hochdotierten Juristen leisten wolle, heißt es von den Kritikern. Laut TOOH-Geschäftsführerin Uta van den Broek sei die Stelle jedoch voll gegenfinanziert.

„Ein Hausjurist ist notwendig und langfristig günstiger für uns, als immer wieder Externe zu beauftragen“, sagt sie auf MZ-Nachfrage. Mit der Entscheidung des Stadtrates könne sie aber leben, auch wenn der erneut ihren Wirtschaftsplan ändern würde. Sie will künftig mehr Dialog mit den Fraktionen, um Missverständnisse zu vermeiden. (mz)