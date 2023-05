Eine Installation des Roten Planeten soll zahlreiche Schaulustige zum Holzplatz in Halle locken. Mit sieben Meter Durchmesser ist sie nicht zu übersehen.

Der Mars hängt als Riesenkugel am Planetarium Halle

Besucherin Carmen-Sylva Hueber war extra aus Chemnitz gekommen, um die Mars-Installation in Halle zu sehen.

Halle (Saale)/MZ - Der Mars ist von der Erde grob geschätzt rund 50 Millionen Kilometer entfernt. Und sollten irgendwann in den nächsten 30 bis 40 Jahren Flüge zum Roten Planeten möglich sein, würde die Reisezeit hin und zurück laut dem Leiter des halleschen Planetariums, Dirk Schlesier, wohl um die anderthalb Jahre dauern. Es wird also noch etwas dauern, bis man den Mars aus der Nähe sehen kann.

Da trifft es sich gut, dass nun am halleschen Planetarium zumindest ein detailgenaues Abbild hängt. Sieben Meter misst die große Kugel im Durchmesser. Sie ist bedruckt mit Originalfotografien der Nasa. Und sie wird nachts beleuchtet.

Vom Planetarium in die Moritzkirche und zurück

Zur Eröffnung am Samstag kam Carmen-Sylva Hueber extra aus Chemnitz nach Halle. Sie ist fasziniert vom Planetensystem. „Die Ferne, das Unbekannte und das viele Unerforschte interessiert mich“, sagte die 75-Jährige. Wie viele andere Schaulustige auch machte sie am Samstag Selfies von sich mit dem Mars - und setzte sich dafür noch einen Astronautenhelm aus Plüsch auf, den man sich am Stand des halleschen Vereins science2public ausborgen konnte.

Bis Sonntag wird der Mars noch am Planetarium hängen. Dann zieht er um in die Moritzkirche, wo er ab Dienstag betrachtet werden kann. In der Woche darauf, vom 22. bis 26. Mai, kehrt er dann noch einmal zurück zum Planetraium. Danach geht die Installation auf Deutschlandtour.