Halle (Saale)/MZ. - Eine Frau bleibt auf dem Gehweg stehen. Lächelnd hebt sie die Hand zum Gruß. „Hallo Herr Bönisch, wie geht es Ihnen?“, fragt sie. Bernhard Bönisch grüßt ebenfalls und zwischen den beiden entspinnt sich ein kurzes Gespräch. Noch ein paar Mal bemerken Passanten den CDU-Politiker, der in einem Café am August-Bebel-Platz verweilt. Bönisch ist in Halle bekannt. Das ist kein Wunder. Seit 30 Jahren sitzt der CDU-Mann im Stadtrat. Doch jetzt ist Schluss. Der 70-Jährige tritt nicht erneut für die Christdemokraten zur Kommunalwahl am 9. Juni an.