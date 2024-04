Ladensterben in Halles City Räumungsverkauf - schließt die Depot-Filiale in der Leipziger Straße?

"Alles reduziert", ist in den Schaufenstern der Depot-Filiale in der Leipziger Straße in Halle zu lesen. Der Räumungsverkauf läuft, aber plant das Unternehmen die endgültige Schließung?