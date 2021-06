Demo gegen „Rechtsruck“ in der Politik durch Halle

Die Demonstrationsteilnehmer sammeln sich auf dem Rannischen Platz in Halle

Halle (Saale) - Eine kleine Gruppe von rund 100 Menschen hat heute Abend in der Innenstadt von Halle gegen den „Rechtsruck“ in der Politik protestiert. Die Gruppierung möchte vor allem den Ausgang der Wahl nicht unbeantwortet lassen.

Demo auf dem Markt in Halle (Foto: Silvia Zöller)

Auch das Verhalten der CDU soll kritisiert werden, der die Organisatoren AFD-Nähe vorwerfen. Am Rannischen Platz wurde zuerst eine Kundgebung abgehalten. Danach zogen die Demonstranten weiter Richtung Frankeplatz. Am Marktplatz soll die Demonstatrion enden. Dort wird die Demonstration von Sven Liebig erwartet. Der bekannte Rechtsextremist will die Versammlung stören. (mz)