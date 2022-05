Demo gegen Ausländerbehörde Halle geplant

Werden in Halle Ausländer diskriminiert? Die Stadt beschwichtigt.

Am Stadion in Halle Neustadt ist auch die Ausländerbehörde untergebracht.

Halle (Saale)/MZ - Die Zustände in der halleschen Ausländerbehörde sorgen für immer mehr Unmut in der Bevölkerung. Vor allem unter Antragstellern, die aus dem Ausland nach Halle gekommen und auf den Bürgerservice der Verwaltung angewiesen sind, wächst die Unzufriedenheit. Die Gruppe „Migrant Voices Halle“ und der Verein Multikulturelles Zentrum rufen für Samstag, 19. Februar, 13 Uhr, in Neustadt zu einer Kundgebung gegen den „Arbeitsstillstand“ bei der Behörde auf.