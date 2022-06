Das zweite Leben des Anas Al Khalifas

Halle (Saale)/MZ - Die burschikose Aufforderung der Trainerin holt Anas Al Khalifa aus seiner Verlegenheit. „Komm Anas, mach uns den Usain Bolt“, ruft Ognyana Dusheva dem Mann im Rollstuhl zu, dem angesichts der medialen Aufmerksamkeit die Anspannung ins Gesicht geschrieben steht. Tatsächlich weicht diese nun einem schüchternen Lächeln. Und auch wenn er sich an die berühmte Blitz-Geste des Sprintstars mit den Armen dann doch nicht heranwagt, so posiert der Para-Kanute nun für den Fotografen, lässt auf dem Bootssteg am Saaleufer in Halle seine Muskeln spielen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<