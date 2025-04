Edith und Günter Friedrichs aus Halle feierten am 1. April ihren 75. Hochzeitstag. Wie sie sich kennengelernt haben und warum auf ihrer Hochzeit plötzlich der Schnaps alle war.

Günter und Edith Friedrichs feierten am 1. April Kronjuwelenhochzeit, die Hallenser sind seit 75 Jahren verheiratet. Oberbürgermeister Alexander Vogt brachte am Ehrentag Blumen vorbei.

Halle (Saale)/MZ. - Salzstangen, Schokolade, Weintrauben und Mineralwasser stehen auf dem Esszimmertisch von Günter und Edith Friedrichs. Vor gar nicht allzu langer Zeit wohnte das Ehepaar noch in ihrem Haus, doch mittlerweile sind sie in das Seniorenzentrum Steintorpalais umgezogen. Doch auch in diesem Fall scheint zu gelten: Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und Herz gibt es selbst nach 75 Ehejahren noch zwischen den Liebenden. Doch wie kam es überhaupt zu einer solch langen Ehe?