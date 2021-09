Darum soll Halle hellen statt dunklen Straßenbelag bekommen

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Stadtratsfraktion Hauptsache Halle fordert, dass die Stadtverwaltung künftig bei Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen prüft, ob aufgehellter Asphalt anstelle des herkömmlichen dunklen Straßenbelags verwendet werden kann. Laut Fraktionsvorsitzendem Andreas Wels könne sich das positiv auf das Mikroklima auswirken, weil heller Asphalt weniger Wärme speichere als dunkler.

Die voranschreitende Erderwärmung müsse verlangsamt werden und auch die Stadt müsse ihren Beitrag dazu leisten. „Die Nutzung von aufgehelltem Asphalt wäre ein weiterer kleiner Schritt in die richtige Richtung“, schreibt Wels in einer Pressemitteilung. Außerdem könne dadurch der öffentliche Raum besser gestaltet werden.

Laut Wels würden bereits einige andere Kommunen in Deutschland hellere Straßenbeläge verwenden. „Auch Halle - die oft zitierte ‚Diva in Grau‘ - könnte ein helleres, frischeres Image vertragen.“ Der Antrag soll am Mittwoch in den Rat eingebracht werden.