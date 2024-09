Auf der Bühne am Markt in Halle soll es bis in den Abend Programm geben.

Halle (Saale)/MZ - Rund 60 bis 70 Neonazis hielten sich um 11 Uhr nach Angaben des Bündnisses Halle gegen Rechts am Hauptbahnhof in Halle auf. Das Bündnis selbst hält am Hauptbahnhof zwei Solidaritätskundgebungen ab, um den CSD zu unterstützen und sich rechtsextremen Kräften entgegen zu stellen. Gegen 13.20 Uhr hat sich die CSD-Demo durch die Stadt in Bewegung gesetzt.

Die Solidaritätskundgebung am Bahnhof hat verhindert, dass sich Personen aus dem rechtsextremen Spektrum in die Innenstadt bewegen konnten. Rund 120 Personen - viele mit Fahne der Jungen Nationalisten - warteten daher auf dem Bahnhofsvorplatz, wo der Versammlungsleiter die Kundgebung um 13 Uhr für beendet erklärt hat.

Die zumeist schwarzgekleideten Personen gingen unter Polizeibegleitung zurück in den Bahnhof und werden wohl aus Halle abreisen.

Auch auf dem Hallmarkt findet eine Solidaritätskundgebung statt. Auf dem Hallmarkt ist auch eine Kundgebung angemeldet, die sich gegen den CSD richtet.

Die Polizei verhinderte zunächst, dass beide Lager am Bahnhof aufeinander treffen. Bisher habe es keine Störaktionen gegeben, heißt es von der Polizei am Vormittag. Auch am Markt sind unzählige Polizisten im Einsatz, um den CSD abzusichern.

Solidaritätskundgebung auf dem Hallmarkt Foto: Denny Kleindienst

Der Landtagsabgeordnete Hendrik Lange (Linke) wünschte im Namen der Organisatoren allen Gästen des CSD eine „Happy Pride“. Einen organisierten Gegenprotest wie dieses Jahr habe es zuletzt nicht gegeben, so Lange. Und er betonte: „Wir sind hier, wir bleiben hier, wir lassen uns nicht einschüchtern.“

Kundgebung von Halle gegen Rechts am Hauptbahnhof Foto: Denny Kleindienst

Bürgermeister Egbert Geier, der auch Schirmherr des CSD ist, nannte Halle eine offene Stadt, eine große und vielfältige Stadt. Und das „sollte man auch nach außen zeigen“. Geier betonte: „Das alles ist auch durch das Grundgesetz gedeckt.“