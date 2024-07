Am Freitagmittag ist es auf der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg bei Halle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, drei Personen wurden verletzt.

C rash bei Halle-Ost: Drei Verletzte nach Unfall auf der A14

Ein Polizeifahrzeug sperrt eine Zufahrt an einer Autobahn: Am Freitag kam es auf der A14 bei Halle-Ost nach Unfall zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.

Halle (Saale). - Ein Transporter und ein Pkw sind am Freitag auf der A14 bei Gröbers (Saalekreis) zusammengeprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr zwischen dem Rastplatz Kabelsketal-Ost und Halle-Ost, so die Meldung der Polizei. Die A14 in Richtung Magdeburg wurde kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Gegen 16.45 Uhr war die Unfallstelle laut Polizei komplett beräumt und gesäubert. Die Unfallfahrzeuge wurden durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.