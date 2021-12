Coronazahlen für Halle: Die Inzidenz steigt weiter an

Blick auf ein Schild, das den Weg in das Impfzentrum in Halle weist.

Die Coronazahlen für Halle steigen weiter an. Wie das Gesundheitsamt am Samstag mitteilte, beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt inzwischen 754,08 - ein neuer Höchstwert. 278 Menschen wurden alleine am Samstag als Neuinfektionen registriert, das sind zwar 72 weniger als noch am Freitag gezählt wurden, aber 54 mehr als am Samstag vergangene Woche. Daran wird deutlich, dass die Infektionszahlen nach wie vor steigen, auch wenn sie von Tag zu Tag schwanken.

3.624 Hallenser gelten aktuell insgesamt als infiziert. 125 Patienten befinden sich im Krankenhaus und werden wegen Covid-19 behandelt, 39 davon auf der Intensivstation.

Zu folgenden Terminen sind in der kommenden Woche Impfungen ohne Termine möglich: