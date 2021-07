Corona-Streife in Halle sorgt für Ruhe am Riveufer

Halle (Saale)/MZ - Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen stellten die Kontrolleure des Ordnungsamtes am Mittwochabend in der Stadt nicht fest. Tätig werden mussten sie trotzdem, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, um Ruhestörungen an Saalepromenade und Riveufer ein Ende zu bereiten.

Unterdessen sind der Stadt keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Der Ansteckungswert der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner lag den Angaben zufolge weiter bei 1,68. Am Mittwoch sind demnach 3.644 Menschen gegen eine Covid-19-Erkrankung geimpft worden, 3.097 davon zum zweiten Mal. Zuletzt hatte die Stadt mitgeteilt, dass bis in den September hinein Termine an den Impfzentren verfügbar sind.