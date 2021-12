Corona-Inzindenz in Halle erstmals wieder gesunken

Seit dem 26. Oktober ist der Inzidenzwert für Corona-Neuinfektionen in Halle stetig gestiegen. Am Dienstag war er erstmals rückläufig. Die Zahl der Patienten steigt.

Halle (Saale)/MZ - Ist das die Trendwende in der vierten Welle der Corona-Pandemie in Halle oder nur eine Momentaufnahme? Das erste Mal seit dem 26. Oktober ist die Siegen-Tage-Inzidenz für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner rückläufig. Am Dienstag meldete die Stadt einen Wert von 780,48, das sind 25,97 Fälle weniger als noch am Montag. Auch die Zahl der Neuinfektionen sank im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche um 62 auf 225 positive Tests. Von Entspannung kann aber keine Rede sein, wie die Hospitalisierung zeigt. 41 (plus 2) Covid-19-Patienten liegen auf den Intensivstationen der halleschen Kliniken, 124 (plus 13) auf den „normalen“ Corona-Stationen.

Halle: Mehr Teststellen für Schnelltests

Unterdessen baut die Stadt Halle das Angebotsnetz für Bürgertestungen weiter aus. Ziel sei es, insbesondere in Stadtteilen mit bislang begrenzten Testmöglichkeiten neue Angebote zu schaffen. So sollen in den kommenden Tagen weitere Anbieter in Halle-Neustadt, Heide-Nord, Ammendorf oder an der Vogelweide hinzukommen.

Unsicherheit besteht derzeit in halleschen Gaststätten, ob für Besucher als Zugangsvoraussetzung das 2G- oder das 2G-Plus-Modell gilt. Mit Blick auf die aktuell gültige Eindämmungsverordnung des Landes stellt die Stadt klar, dass für Gaststätten in geschlossenen Räumen 2G derzeit bindend ist.

Halle: Impfzentrum jetzt im Vollbetrieb

Gute Nachrichten für alle Impfwilligen: Das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb - und zwar an sieben Tagen in der Woche jeweils von 10 bis 16 Uhr. Dort können ab heute unter Vollauslastung mehr als 2.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Der Öffentliche Gesundheitsdienst der Stadt bietet Impfungen an drei Standorten an: Heinrich-Pera-Straße, Bergmannstrost und Burgstraße. An allen drei Standorten werden sowohl Impfungen nach vorheriger Terminierung durchgeführt als auch freie Impfungen, für die kein Termine gebucht werden muss.