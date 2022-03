Corona-Inzidenz in Halle steigt sprunghaft - Zahl der Patienten in Kliniken stabil

Zwei weitere Todesfälle in der Stadt

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Inzidenz in Halle ist binnen eines Tages um 132,38 Fälle je 100.000 Einwohner gestiegen. Der Ansteckungswert der vergangenen sieben Tage erreichte am Donnerstag einen Wert von 1.750, 73, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden bekannt und 963 Neuinfektionen - 316 mehr als vor Wochenfrist.

Stabil blieb den Angaben zufolge mit 122 die Zahl der Corona-Patienten in halleschen Krankenhäusern und auch die derjenigen auf Intensivstationen (19). Im Vergleich zum Landesdurchschnitt (12,38) fällt die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz in Halle mit 4,62 niedrig aus. Die Kliniken müssten dennoch Behandlungen aufschieben, weil mit Corona infizierte Mitarbeiter ausfallen, heißt es.

Unterdessen setzt das städtische Ordnungsamt seine Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln - von denen die meisten am 20. März fallen sollen - fort. Bei 74 Kontrollen am Mittwoch unter anderem in 46 Parks und drei Gaststätten seien keine Verstöße festgestellt worden, teilt die Stadt mit.