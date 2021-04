Corona-Inzidenz in Halle jetzt bei 182,2

Halle (Saale) - Zu Beginn des Wochenendes wurden bei Kontrollen in Halle insgesamt 16 Corona-Verstöße festgestellt. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, betreffen zehn Verstöße eine zu große Personenansammlung am Freitagabend am Galgenberg. Die dort Versammelten hätten zudem gegen die Ausgangssperre verstoßen. Sechs weitere Verstöße gegen die Ausgangssperre wurden am Riveufer festgestellt. Ab diesem Samstag gilt die Ausgangssperre in Halle erst ab 22 Uhr. Die Stadt hat damit ihre bisherige Regelung (ab 21 Uhr) an die bundesweit geltende Notbremse angepasst.

Die damit einhergehenden Bestimmungen gelten in Halle, weil die Stadt alle Grenzwerte der Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet. Am Samstag lag die Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Stadt bei 182,24 Fällen, das sind 11,31 Fälle weniger als am Freitag. Zudem meldete die Stadt 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Kitas, Schulen und Horte in Halle ab Montag zu

Weil ab Montag, 26. April, auch Kitas, Schulen, Horte und Tagespflegestellen in Halle geschlossen sein werden, können sich Eltern bei Fragen zur Notbetreuung an die Mailadresse kita-hort-tagespflege@halle.de wenden. Oder bei ihrer Einrichtung nachfragen. Der Eigenbetrieb Kita weist zudem darauf hin, dass Anträge für die Notbetreuung mit einer Übergangsfrist bis Mittwoch, 28. April, bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung eingereicht werden können.

Indes ist in einem Altenpflegeheim ein 93-jähriger Mann mit einer Corona-Infektion gestorben, wie die Stadt am Samstag mitteilte. In den Kliniken ist die Zahl der Corona-Patienten erneut gestiegen auf 125, ebenso die Zahl der Intensivbehandlungen auf nun 38. Die Krankenhausampel steht laut Angaben der Stadt auf gelb-rot. (mz)