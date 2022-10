Corona in Halle: Zahl der Neuinfektionen bricht ein

Während die Inzidenz in der Stadt deutlich gefallen ist, haben sich weit über Tausend Bürger innerhalb einer Woche impfen lassen.

Laut der offiziellen Zahlen der Stadtverwaltung, wurden in dieser Woche deutlich weniger Neuinfektionen registriert.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt meldet einen deutlichen Rückgang der Corona-Neuinfektionen in Halle. So wurden vom 22. bis zum 28. Oktober insgesamt 1.145 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Freitag der Vorwoche von 744,03 auf 479,68 Fälle. Zum Vergleich: Die Inzidenz im Saalekreis liegt bei 464,05 Fällen.

In Halle gibt es laut Stadtverwaltung aktuell 3.338 mit Corona infizierte Personen, davon werden 144 stationär in Kliniken behandelt, in 19 Fällen gibt es eine Intensivbehandlung. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind der Stadt aus der vergangenen Woche nicht bekannt.

Derweil haben niedergelassene Ärzte sowie die Impfzentren der Stadt in Halle mehr als 1.500 Impfungen in den letzten sieben Tagen gegen das Coronavirus durchgeführt. Für das städtische Impfzentrum im Saale Center, am Rennbahnring 9, ist keine Terminbuchung nötig.