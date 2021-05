Corona in Halle: Sieben-Tage-Inzidenz bei 43,57

Halle (Saale) - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist erneut gefallen. Am Sonntag lag der Ansteckungswert noch bei 43,57, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zugleich wurden 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt, sechs mehr als am Sonnabend. Insgesamt gelten demnach 377 Hallenser als infiziert. Am Vortag waren es noch 25 mehr.

Einen Rückgang vermeldet die Stadt auch bei den Corona-Patienten in halleschen Krankenhäusern. Demnach wurden am Sonntag 37 Menschen wegen der Krankheit in halleschen Kliniken behandelt, acht weniger als am Sonnabend. Zwölf Intensivbetten waren mit Corona-Patienten belegt. (mz)