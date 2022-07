City gut zwei Stunden ohne Strom

Am Donnerstagmittag gab es keinen Strom in der Innenstadt von Halle.

Halle (Saale)/MZ - Für gut zwei Stunden sind am Donnerstagmittag in der Innenstadt von Halle Ampeln und Beleuchtung ausgefallen. Auch Privathaushalte in der nördlichen Innenstadt und der Altstadt hatten keinen Strom. Ab 10.42 blieb alles aus. Die Stadtwerke suchten nach eigenen Angaben mit Hochdruck nach dem Fehler. Kurz nach 12 Uhr war der Strom wieder da: An einem Umspannwerk am Stadtpark lag der Fehler. Die Stadtwerke erklärten, dass die Ursache eine Fremdeinwirkung war. Bei Tiefbauarbeiten wurde ein Mittelspannungskabel beschädigt.