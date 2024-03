Busse und Bahnen stehen still: Demo startet an der Oper in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halle erlebt der Streik bei der Havag seinen Höhepunkt. Am Freitagnachmittag versammelt sich zunächst etwa 200 Demonstranten vor der Oper in Halle. Unterstützung bekommt die Gewerkschaft Verdi von Aktivisten der Bewegung „Fridays for Future“ und der Bürgerinitiative Saaletal, die gegen den Weiterbau der A143 westlich von Halle kämpft.

Redner kritisierten den geplanten Hotelneubau hinter der Oper am Kapellenberg sowie den Abriss der Schorre, die für eine neue Wohnanlage weichen muss. Für beide Vorhaben wurden Bäume gefällt. Das Bauunternehmen Papenburg verunglimpfte ein Redner als „Gelbe Mafia“.

Die Demonstration zieht von der Oper zum Betriebshof in der Freiimfelder Straße. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Ab Samstagfrüh sollen in Halle Busse und Bahnen der Havag wieder fahren.