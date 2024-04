In einem dreitägigen Workshop ist die Grüne Galerie in Neustadt entstanden.

Halle/MZ. - Bei einem dreitätigen Workshop in den Osterferien haben Jugendliche aus Halle-Neustadt die Meter lange Mauer hinter dem Oleanderweg gestaltet – ein gemeinsames Projekt der GWG Halle-Neustadt und der Freiraumgalerie.

Streetart-Künstler leitet Workshop in Halle-Neustadt an

Kunstpädagoge und Streetart-Künstler Timm Höller hat den Workshop geleitet und ist beeindruckt, was da in nur drei Tagen entstanden ist: „Zu Beginn haben wir Skizzen angefertigt und den bunten Hintergrund an die Mauer gebracht, am Tag 2 wurden die Motive erst mit Kreide angezeichnet und dann gesprüht oder gemalt, am dritten Tag war dann Zeit für die Details.“

Die Grüne Galerie ist hinter dem Oleanderweg in Neustadt zu finden. (Foto: Maik Preißer)

Die Ideen für die einzelnen Bilder kamen von den Jugendlichen selbst. „Halle-Neustadt wird in diesem Jahr 60! Deshalb durfte das Stadtwappen nicht fehlen“, berichtet Paul-Leon von der KGS Humboldt, und seine Klassenkameradin Marianne ergänzt: „Wir wollten, dass es so aussieht, als würden die Tauben losfliegen. Daneben steht dann ‘Follow your dreams‘. Wir finden, das ist gerade für die Jugendlichen hier im Stadtteil eine wichtige Botschaft.“

Künstlerische Talente in Halle-Neustadt am Werk

Doch nicht nur Schülerinnen und Schüler haben sich an der Mauer mit bunten Farben verewigt. Auch Hussein Ahmad ist mit seinen Töchtern dabei. In Syrien errichtete er Staudämme und Häuser. In Halle-Neustadt weckt er schlummernde künstlerische Talente in Kindern und Jugendlichen. Sein Mal- und Zeichenkurs lockt jedes Wochenende Scharen von ihnen in die Neustädter Passage 13. Hussein hat auf der Mauer „sein“ Halle-Neustadt festgehalten: “Hier leben so viele verschiedene Menschen, aber letztlich ist es doch eine Welt.“, fasst er zusammen.

Schüler und Schülerinnen haben bei dem Workshop mitgemacht. (Foto: Maik Preißer)

Das Gesamtkunstwerk ist allerdings noch nicht fertig, die restlichen noch leeren Bereiche der über 150 Meter langen Mauer werden in dieser Woche fertig gestellt, von Künstler*innen aus Halle und aus München. Die von der GWG Halle-Neustadt initiierte Aktion ist nur eine von vielen im Jubiläumsjahr, teilt das Unternehmen mit. Der Workshop sei der Startschuss für über 60 vielfältige Veranstaltungen von zahlreichen Akteuren im Stadtteil.