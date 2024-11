Halle/MZ. - Was haben eine Buchhandlung, ein Reisebüro und ein Schlüsseldienst mit Mode zutun? Eigentlich nicht viel, aber das Neustadt Centrum stellt an den Fashion-Tagen, 1. und 2. November, die Verbindung her. 20 Mieter in dem Einkaufscenter machen bei Modenschauen mit. Am Freitag waren bereits drei Durchgänge. An diesem Samstag warten auf die Besucher noch vier weitere Modenschauen.

