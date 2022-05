Braucht die Silberhöhe eine Hundewiese?

In Halles Süden fehlt Platz, auf dem sich Hunde austoben können. Warum eine Stadträtin Bedarf sieht und wo die Hundewiese entstehen soll.

Braucht die Silberhöhe in Halle eine neue Hundewiese?

Halle (Saale)/MZ - Rund 10.000 Hunde sind in der Stadt angemeldet. Damit sich die Tiere auch auf der Silberhöhe austoben können, will Stadträtin Dörte Jacobi (Die Partei) in dem südlichen Stadtteil eine neue Hundewiese errichten.