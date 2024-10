In Halle haben in der Nacht zum Sonntag erneut mehrere Fahrzeuge gebrannt. Bereits in den letzten Wochen brannten immer wieder Autos in Halle.

Autobrände in Halle: Drei Autos in Dölau und ein Pkw in der Frohen Zukunft abgefackelt

Erneut brannten in Halle Autos: Hier in der Röntgenstraße in Halle-Dölau.

Halle (Saale)/MZ - Wieder war es für die Feuerwehr in Halle eine unruhige Nacht an einem Wochenende. Erneut gingen in der Saalestadt mehrere Fahrzeuge in Flammen auf. Zuerst brannte gegen 22.30 Uhr ein Auto in der Frohen Zukunft. Mit einem C-Rohr wurde das Feuer schnell durch die Berufsfeuerwehr Halle gelöscht. Das Fahrzeug war allerdings nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten wurden durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz unterstützt.