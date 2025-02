Halle (Saale)/MZ - Waren Brandstifter im Neustadt-Centrum aktiv? Auf dem Parkdeck im Neustadt-Centrum geriet aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ein Auto in Brand. Der Skoda der auf der zweiten Etage im Parkdeck geparkt war, brannte vollständig aus.

Brand in Halle-Neustadt: Löschwasser muss in zweite Etage gepumpt werden

Die Feuerwehr hat über die Löschwassereinspeisung das Löschwasser in die zweite Etage gepumpt. Bei den Parkplätzen im Obergeschoss handelt es sich vornehmlich um Dauerparkplätze.

Um den Brand zu löschen setzte die Feuerwehr speziellen Löschschaum ein. (Foto: Marvin Matzulla)

Wie das Auto dort in Brand geraten konnte, ist derzeit unklar. Nach MZ-Informationen brach das Feuer im Frontbereich des Pkw aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache.

Zusammenhang mit Brandserie in Heide-Nord?

Vor wenigen Wochen setzte ein Brandstifter den Stadtteil Heide-Nord in Angst und Schrecken. Nahezu täglich gingen in dem Stadtteil stets am frühen Morgen Autos in Flammen auf. Die Polizei tappt bei der Suche nach dem Feuerteufel bisher im Dunkeln. Nun ist die Sorge unter den Anwohnern in Halle-Neustadt groß, dass der Feuerteufel in einem anderen Stadtteil wütet. Die Ermittlungen dauern an.