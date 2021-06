Brände in Halle: Altkleidercontainer und mobile Toilette stehen in Flammen

Halle (Saale) - In Halle haben sich Donnerstagnacht und am frühen Freitagmorgen zwei Brände ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stand am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in der Erhard-Hübener-Straße zunächst ein Altkleidercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

Freitag gegen 04.00 Uhr brannte dann an einem Spielplatz in der Genthiner Straße eine mobile Toilette. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz. (mz)