Zehntausende Euro Schaden bei Scheunenbrand in Pfützthal im Saaletal

Pfützthal/DUR/us. - Zu einem Scheunenbrand ist es am frühen Montagmorgen in Pfützthal in der Gemeinde Salzatal im Saaletal gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannte die Scheune gegen 2 Uhr, konnte aber gelöscht werden. Angrenzende Häuser wurden vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt, heißt es.

Der Dachstuhl der Scheune, in der offenbar verschiedene Werkzeuge und persönliche Gegenstände gelagert waren, sei aber weitgehend zerstört worden.

Der entstandene Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren, neben der Polizei auch zehn Feuerwehrfahrzeuge mit 48 Kameraden beteiligt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.