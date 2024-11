Brand in Halle Blitzer in Flammen: Nächtliches Feuer in der Hettstedter Straße

In der Hettstedter Straße in Halle brannte in der Nacht von Freitag zu Samstag ein Blitzer. Am Tatort konnte die Polizei keine Verdächtigen ausmachen. Es wurde eine Brandursachenermittlung eingeleitet.