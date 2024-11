Ein E-Auto hat in Heide-Nord am Max-Sauerlandt-Ring in Halle an einer Ladestation Feuer gefangen und damit die Häuser in der Umgebung vom Netz genommen.

Halle (Saale). - Zum Brand eines Autos ist es am Dienstagmorgen am Max-Sauerlandt-Ring in Halle gekommen, wie aus Informationen dieses Mediums hervorgeht.

Demnach fing das E-Auto an einer Ladestation Feuer, an die der VW am Morgen angeschlossen worden war. Eine Außenfläche der E-Tankstelle in Heide-Nord wurde beschädigt.

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Foto: Jessica Quick

Das Auto brannte gegen 10.30 Uhr vollständig ab. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Wegen des Brandes sind Häuser in der Umgebung in Heide-Nord nun vom Stromnetz abgekoppelt. Die Straße muss aufwendig aufgebaggert werden, um die Störung zu beheben.

Der VW war am Morgen an die Ladestation angeschlossen worden. Foto: Marvin Matzulla

Es werde nach Informationen dieses Mediums Stunden dauern, bis die Haushalte wieder mit Strom versorgt werden können.