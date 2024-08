Evakuierung wegen Brand in Halle: 54 Menschen müssen Haus in Neustadt verlassen

Halle (Saale). - Zu einem Brand ist es am Dienstagnachmittag im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde die Polizei um 16 Uhr über das Feuer informiert. Zu dem Zeitpunkt habe in einem Mehrfamilienhaus in der 12. Etage ein Kinderwagen in Brand gestanden, heißt es. Der Flur sei stark verrußt und auch die Decke in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Zuge der Löscharbeiten mussten 54 Menschen aus dem Haus evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Ein Brandursachenermittler wird vor Ort eingesetzt.