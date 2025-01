Schon wieder ist ein Auto in Halle-Lettin in Flammen aufgegangen. Diesmal traf es einen Renault auf einem Feldweg.

Dritter Autobrand an einem Tag: Brandstifter nun in Halle-Lettin unterwegs?

Halle (Saale). - Nachdem bereits am frühen Freitagmorgen zwei Autos in der Schopenhauerstraße und in der Gartenstraße in Lettin brannten, ist nun erneut ein Auto in Halle in Flammen aufgegangen.

Demnach wurde das Feuer gegen 11 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Diesmal sei nach Informationen dieses Mediums ein Renault in der Schiepziger Straße, das auf einem Feldweg abgestellt war, betroffen gewesen.

Seit Wochen gehen Autos Heide-Nord, einem Stadtteil von Halle, in Flammen auf. Nun brannten bereits zwei Autos im Stadtteil Lettin, einem an Heide-Nord direkt angrenzenden Bereich der Metropole.

Bislang führten nach Informationen dieses Mediums alle Ermittlungen der Polizei im Fall der Brandserie ins Leere.