Boutique „Kokon“ in der Großen Steinstraße Inhaberin Christel Vogel aus Halle zieht sich mit 70 Jahren zurück - und hat neue Pläne

Nach knapp 25 Jahren ist für Christel Vogel jetzt Schluss. Ihre Boutique "Kokon" in der Großen Steinstraße in Halle übergibt sie in neue Hände. Wie die scheidende Geschäftsfrau den Einzelhandel in der Stadt sieht.