Nach einer Bombendrohung in Halle wurde am Donnerstag die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule evakuiert. Spürhunde durchsuchten das Gebäude, fanden jedoch nichts. Es war nicht die einzige Drohung an diesem Tag.

Entwarnung nach Bombendrohung an Grundschule in Halle - Drohung war offenbar nicht ernst

Nach einer Bombendrohung in Halle wurde die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule im Medizinerviertel am Donnerstagvormittag evakuiert.

Halle (Saale) - An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Donnerstagmorgen eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude im Medizinerviertel sei evakuiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Kinder seien sicher im benachbarten Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium untergebracht worden.

Bombendrohnung gegen Grundschule in Halle: Der Schulbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Aktuell wird die Grundschule mit Unterstützung von Spürhunden durchsucht. Foto: Marvin Matzulla

Der Schulbetrieb wurde vorübergehend eingestellt und die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen.

Mit Unterstützung von Spürhunden wurde die Grundschule durchsucht. „Im Ergebnis der Überprüfung kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen von keiner Ernsthaftigkeit der angedrohten Straftat ausgegangen werden“, hieß es.

Weitere Bombendrohung gegen Schule in Halle

Am Vormittag gab es dann eine weitere Bombendrohung an einer Schule in Halle. An der Landesrettungschule des DRK und ASB in der Herrenstraße ging ebenfalls eine Drohung ein - ebenfalls per Mail.

Nach Angaben eines Polizeisprechers konnten auch dort keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.