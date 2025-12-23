Aus einem Fenster heraus hat ein Mann Jugendliche in Halle mit einem Böller beworfen und anschließend bedroht.

Halle (Saale). – Eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren sind am Montagabend gegen 22 Uhr in Halle mit einem Böller beworfen worden, teilt die Polizei mit.

Die Jugendlichen waren den Angaben zufolge in der Heinrich-Pera-Straße unterwegs, als sie jemand aus dem Fenster eines Hauses mit einem Böller bewarf.

Mann wirft Böller auf Jugendliche in Halle

Anschließend habe der Tatverdächtige die Jugendlichen bedroht, woraufhin sich die Gruppe vom Ort des Geschehens entfernte. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Die Polizei habe die Jugendlichen wenig später angetroffen und suchte die Wohnung des Tatverdächtigen auf. Nähere Angaben zu den Gründen des Böllerwurfs liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.