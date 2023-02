Ein hilfloser Mann mit jungem Hund hat am Dienstag die Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof von Halle auf Trapp gehalten. Was ist passiert?

Ein Mann mit einem Hund war laut Pressemitteilung der Polizei am Bahnsteig sechs im Hauptbahnhof Halle/Saale in einer hilflosen Situation.

Halle (Saale) - Die Bundespolizei stellte am Dienstag, 14. Februar, gegen 14.10 Uhr einen Mann am Bahnsteig sechs des Hauptbahnhofes Halle fest, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Der 39-Jährigen war nicht in der Lage seinen mitgeführten Hundewelpen artgerecht zu führen. Zudem konnte er sich selbst kaum auf den Beinen halten, stürzte mehrfach ins

Gleis und stellte durch sein Verhalten eine Gefahr für sich und andere Bahnreisende dar.

Eine eingesetzte Streife nahm den Mann daraufhin in

Schutzgewahrsam und mit auf die Dienststelle. Dort führten sie einen Drug-Wipe-Test durch, welcher ein positives Ergebnis anzeigte. Folglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann ärztlich vorgestellt. Während des andauernden Schutzgewahrsams beleidigte der Deutsche die Einsatzkräfte mit

ehrverletzenden Worten und schlug einem Bundespolizisten unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht.

Aufgrund der Aggressivität und Unberechenbarkeit mussten dem 39-Jährigen die dienstlich gelieferten Handfesseln angelegt werden.

Ein hinzugezogener Bereitschaftsrichter bestätigte den Schutzgewahrsam. Während des Aufenthaltes im Gewahrsamsbereich verschmutze der Tatverdächtige den Raum

mit Urin und Blut. Erst in der Nacht gegen 2 Uhr war der Drogenkonsument wieder orientiert und in der Lage sich selbstständig auf den Beinen zu halten.

Nachdem er seinen Unmut über die Polizei äußerte, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gefertigt. Der Hundewelpen wurde der Tierrettung übergeben, die den Vierbeiner zunächst in einem Tierheim unterbrachten.