Halles Spezialitätenbrauerei Kühler Brunnen bietet zum Fest etwas Besonderes aus Hopfen und Malz: Biergelee in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das ist noch nicht alles.

Adventszeit in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Hopfen und Malz sind hier nicht nur nicht verloren, sondern werden – „Gott erhalt’s“ – in der Halleschen Spezialitätenbrauerei Kühler Brunnen hoch geschätzt. Schließlich braut man hier noch selbst: In den riesigen Kesseln, die mitten im Gastraum des Halleschen Brauhauses in der Großen Nikolaistraße stehen, entstehen aus eben jenen Grundsubstanzen (und weiteren Zutaten) sechs verschiedene Biere. Und neuerdings noch einiges mehr.