Stromausfall in Straße Betrunken Strommast umgefahren - Autofahrer sorgt für Stromausfall in Wettin-Löbejün

In der Nacht zu Sonntag ist ein 30-Jähriger mit seinem Auto in Wettin-Löbejün gegen einen Strommast gefahren. Dadurch kam es zum Stromausfall in der gesamten Straße.