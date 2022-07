Eine Teststation in einer Spielothek in der Merseburger Straße soll mit unlauteren Methoden gearbeitet haben. Was die Stadt und andere Akteure dazu sagen.

Halle (Saale) - Sie gelten in dieser Phase der Pandemie als wichtiges Glied in der Kette der sogenannten „3 G“, die für „getestet, geimpft oder genesen“ stehen. Testzentren und Teststationen sind in den vergangenen Monaten fast wie Pilze aus dem Boden geschossen. Nun wurde erstmals bekannt, dass in Halle eine Station ohne Genehmigung getestet und die Tests auch zertifiziert hat. Ordnungskräfte haben sie bei Kontrollen zu Wochenbeginn entdeckt. Nach MZ-Informationen soll sie sich in einer Spielothek in der Merseburger Straße befunden haben. Deren Betreibergesellschaft wollte sich gegenüber der MZ nicht äußern.