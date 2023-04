Ab Montag müssen Autofahrer in Halles Osten Geduld aufbringen, wenn sie in Richtung Innenstadt wollen. Auf der Berliner Brücke wird die Fahrbahn erneuert.

Berliner Brücke in Halle in Richtung Steintor dicht

Halle (Saale)/MZ - Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird die Berliner Brücke in Halle in Richtung Steintor gesperrt. Grund ist die Sanierung der Nordfahrbahn. Laut Stadt soll die Sperrung bis in die späten Abendstunden des 11. April gelten. Auch die Gegenrichtung soll erneuert werden, voraussichtlich aber erst 2024. Die Umleitung erfolgt über die Freiimfelder Straße zur Delitzscher Straße und von dort zum Riebeckplatz. Über die Volkmannstraße geht es dann in Richtung Norden. Fußgänger, Radfahrer und die Straßenbahn sind von der Sperrung nicht betroffen.