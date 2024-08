"Resonanz gar nicht erwartet" So macht der Bergzoo Halle auch die Hunde der Besucher glücklich

Mehr als 1.700 Tieren in 250 Arten bietet der Bergzoo in Halle ein Zuhause. Doch was ist mit den Hunden der Besucher? Für die hat sich der Tierpark etwas ganz Besonderes ausgedacht.