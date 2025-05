Nur mit Netzstrumpfhose bekleidet: Mann von Früh bis Spät in Halles Innenstadt unterwegs

Belästigung in der Öffentlichkeit

Ein Mann war in ganz Halle mit einer Netzstrumpfhose bekleidet unterwegs.

Halle (Saale). - Ein Mann hat am Montag im ganzen Innenstadtbereich von Halle für Anrufe bei den Ordnungshütern gesorgt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach sei der Mann nur mit einer Netzstrumpfhose bekleidet zwischen 7.15 Uhr und 19 Uhr in der Saalestadt unterwegs gewesen. In der Großen Ulrichstraße, Mozartstraße, Ernst-Kamieth-Straße und am Riebeckplatz habe er dabei für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt, heißt es.

Gegen den Mann werde nun wegen Belästigung der Allgemeinheit ermittelt, so die Beamten weiter.