Bekommt die Silberhöhe in Halle einen neuen Wohnkomplex?

Halle (Saale)/MZ - Lange Zeit sah es so aus, als ob auf der Silberhöhe vor allem eines entsteht: Leerstand. Seit den 1990er-Jahren hat sich die Bevölkerung im Stadtteil in Halles Süden von mehr als 35.000 auf unter 15.000 reduziert. Viele Wohnblöcke und Hochhäuser wurden abgerissen oder vernachlässigt. Stadtrat und Stadtverwaltung haben oft versucht, gegen den Negativtrend vorzugehen. Der Bevölkerungsschwund hat sich in den vergangenen Jahren zumindest verlangsamt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<