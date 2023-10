Genervte autofahrer Volkmannstraße wieder frei - Doch was ist mit den anderen Großbaustellen in Halle?

Die kurzfristige, aber dringend nötige Sperrung der Volkmannstraße in Halle hat bis zur Freigabe am Freitag für ein Verkehrschaos rund um den Riebeckplatz gesorgt. Autofahrer standen im Stau und waren genervt, zumal an vielen anderen Stellen ebenfalls gebaut wird. Die MZ gibt einen Überblick über die verschiedenen Planungen.