Das Großprojekt Merseburger Straße in Halle geht in die nächste Runde. Ab Freitag wird der mittlere Teil der B91 umgebaut und modernisiert. Vor allem bei Anwohnern und Autofahrern ist dann jede Menge Geduld gefragt.

Halle (Saale)/DUR/slo – Ab Freitag wird die Merseburger Straße in Halle zur Großbaustelle. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits der Nord-Abschnitt zwischen Riebeckplatz und Thüringer Straße saniert wurde, geht es jetzt mit den nächsten 2,7 Kilometern bis zum Rosengarten weiter. Kern ist das Stadtbahnprogramm der Havag.

Baustelle Merseburger Straße – Was wird gemacht

Zwischen Thüringer Straße und Rosengarten wird die Merseburger Straße komplett erneuert. Es gibt neue Gleise und Haltestellen für die Straßenbahn, neue Fahrspuren für die Autos sowie neue Rad -und Fußwege und auch alle Leitungen und Rohre unter der Straße werden erneuert. Außerdem erhält das Krankenhaus Bergmannstrost eine neue Linksabbiegerspur aus Richtung Innenstadt.

Baustelle Merseburger Straße – Welche Bauabschnitte gibt es

Das komplette Projekt umfasst rund 2,7 Kilometer Straße. Die werden aber nicht auf einmal aufgerissen. Stadt und Havag haben die Baustelle in fünf Abschnitte aufgeteilt. Der erste Ausbauabschnitt - mit einer Länge von ca. 610 Metern - beginnt nördlich der Kreuzung Huttenstraße und endet nördlich der Kreuzung Damaschkestraße. Der zweite Abschnitt reicht von der Albert-Ebert-Straße bis zum Feldrain. Damit sollen die Einschränkungen für den Verkehr in Grenzen gehalten werden.

Baustelle Merseburger Straße – Was kommt auf Autofahrer zu?

Während der Bauarbeiten soll die Merseburger Straße grundsätzlich in eine Richtung befahrbar bleiben. Ab dem 1. April wird die Merseburger Straße stadteinwärts ab der Industriestraße bis zur Schmiedstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Europachaussee. Die Kreuzung Huttenstraße bleibt frei. Für Anlieger in den Baustellen soll es kleinteilige Lösungen eben, so dass diese erreichbar bleiben. In Richtung Süden bleibt die Merseburger Straße für Autos weiter befahrbar.

Baustelle Merseburger Straße – Wie geht es für Fußgänger und Fahradfahrer weiter

Fußgänger und Fahrradfahrer sollen die Baustelle vorerst auf der westlichen Seite passieren können. Es kann je nach Bauverlauf aber auch hier zu Behinderungen kommen.

Baustelle Merseburger Straße – Was ist mit Bus und Bahn?

Der öffentliche Nahverkehr soll während der Baumaßnahmen fast durchgehend rollen. Da die Straßenbahn aber weitgehend nur noch ein Gleis haben wird, kann es zu Verzögerungen kommen. Zum Start der Bauarbeiten am 1. April werden die Straßenbahnverbindungen allerding gekappt. Von Freitag 20 Uhr bis Montag 3.30 Uhr fahren zwischen Damaschkestraße und Ammendorf nur Busse. Die Straßenbahnlinien 2 und 5 werden umgeleitet. Ab Montagmorgen sollen die Straßenbahnen wieder planmäßig fahren, die Abfahrtszeiten verschieben sich jedoch. Es gilt ein neuer Fahrplan.

Wie lange sollen die Arbeiten an der Merseburger Straße dauern und wie teuer wird es?

Für den mittleren Abschnitt der Merseburger Straße sind knapp 60 Millionen Euro eingeplant, die zu großen Teilen aus Fördermitteln stammen. Läuft alles nach Plan, soll die Merseburger Straße in zwei Jahren wieder frei und neu befahrbar sein.