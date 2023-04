Die Ludwig-Wucherer-Straße wird ab der Robert-Blum-Straße in Richtung Reileck gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Gravo-Druck.

Halle (Saale)/MZ - Auf Autofahrer kommen ab diesem Donnerstag in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle erhebliche Behinderungen zu, wenn sie in Richtung Reileck unterwegs sind. Bis 30. August wird die Fahrbahn ab der Robert-Blum-Straße gesperrt.