Ein Teil der Berliner Straße in Halle ist ab Montag für fast zwei Wochen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Um welchen Straßenabschnitt es sich handelt und wie der Verkehr umgeleitet wird.

Bauarbeiten in Halle

Wegen Bauarbeiten wird ein Teil der Berliner Straße in Halle ab Montag für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt.

Halle (Saale)/DUR. - Die Berliner Straße in Halle ist von Montag, 17. Juni, bis voraussichtlich 28. Juni in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Steintorbrücke" – zwischen Hausnummer 6 und Julius-Kühn- Straße – in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Stadt Halle mit.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Der Verkehr in Richtung Steintor wird den Angaben zufolge vor der Berliner Brücke über Freiimfelder Straße, Delitzscher Straße, Riebeckplatz und Volkmannstraße umgeleitet.

Über die Berliner Brücke könne die Berliner Straße aber als Sackgasse bis zur Julius-Kühn-Straße genutzt werden. Dort regele eine Baustellenampel die Ein- und Ausfahrt. Vom Steintor in Richtung Berliner Brücke wird der Verkehr laut Stadtverwaltung über Paracelsusstraße, Volkmannstraße, Delitzscher Straße und Freiimfelder Straße geführt.