Die Modernisierung des Eisdoms hat bei den Saale Bulls viele Kräfte gebunden. Jetzt rückt das Sportliche in den Fokus. Was Präsident Mischner erwartet und was er zu Trainer Raita sagt.

Ziel DEL2: Was Bulls-Präsident Daniel Mischner zum bisherigen Saisonverlauf und zur Zukunft von Trainer Marko Raita sagt

Halle/MZ. Klappt alles? Verläuft das Kabel an der richtigen Stelle, sind die Zugänge zu den Tribünen richtig ausgeschildert, funktioniert jeder Zapfhahn im Catering-Bereich? Vor der Eröffnung des modernisierten Eisdoms am 25. Oktober standen für die Saale Bulls und Präsident Daniel Mischner vor allem solche Fragen im Mittelpunkt. Beim Eishockey-Oberligisten dominierten viele Themen abseits des Sports. „Wir mussten überleben, viel Kraft und auch finanzielle Ressourcen in die Infrastruktur stecken“, sagt Mischner. Sieben Wochen später ist das anders.