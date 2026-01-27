Am Sonntag ist ein Zugbegleiter am Bahnhof in Halle-Neustadt von einem Schwarzfahrer bewusstlos geschlagen worden. Beide trugen Verletzungen von ihrem Streit davon.

Demnach sei der Schwarzfahrer am Sonntag gegen 17 Uhr beim Einsteigen in die Bahn von dem 58-jährigen Zugbegleiter aufgefordert worden, seinen Fahrschein zu zeigen.

Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter in Neustadt bewusstlos

Wie Zeugen berichten, kam es danach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wobei der 38-jährige Schwarzfahrer eine Rippenprellung davontrug.

Im Verlauf schlug er den Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht, worauf dieser mit dem Hinterkopf auf den Boden fiel und das Bewusstsein verlor, so die Polizei weiter. Der 58-Jährige habe Verletzungen am Kopf und Gesicht davongetragen. Beide Männer wurden im Krankenhaus weiterbehandelt.