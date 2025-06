Ein Mann ist nach einem Streit auf dem Bahnhofsvorplatz in Halle mit Fäusten und einer Flasche geschlagen und anschließend mit Pfefferspray besprüht worden. Die Polizei sucht nun nach den Angreifern.

Mann vor dem Bahnhof in Halle heftig attackiert! Wer kennt die Angreifer?

Halle (Saale). - Zwei Heranwachsende haben am frühen Dienstagnachmittag einen 25 Jahre alten Mann heftig auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Bahnhof in Halle attackiert, wie die Polizei meldet.

Dort sei zunächst um 13.40 Uhr ein Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem Heranwachsenden zwischen 18 und 20 Jahren ausgebrochen. Kurze Zeit später sei ein zweiter Heranwachsender eingeschritten, heißt es. Beide Männer hätten gemeinsam auf den älteren eingeschlagen und ihn mit einer Glasflasche am Hinterkopf und einem Pfefferspray im Gesicht attackiert. Anschließend flüchteten die Angreifer in die Kirchnerstraße, so die Beamten weiter.

Der 25-Jährige sei mit Reizungen der Augen, der Nase und des Mundes und einer Platzwunde am Hinterkopf ins Krankenhaus gekommen und dort ambulant behandelt worden.

So werden die Angreifer beschrieben:

Heranwachsender 1:

18-20 Jahre alt

1,80 m groß

dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

weißes T-Shirt, schwarze Jacke und graue Jogginghose

Heranwachsender 2:

18-20 Jahre alt

1,80 m groß

dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

weißes Hemd, schwarze Weste und graue Jogginghose

Die Polizei ermittelt gegen die bislang unbekannten Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei zu melden.