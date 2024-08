Schwer verletzt: 24-jähriger Ferrari-Fahrer kracht mit Luxus-Karosse in Senioren-Auto

Bennstedt/DUR/us. - Zu einem schweren Unfall mit einem Luxusauto ist es am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr zwischen Bennstedt und Langenbogen gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war eine 73 Jahre alte Nissan-Fahrerin zunächst auf der B80 in Richtung Eisleben unterwegs und wollte nach links abbiegen, als sie in den Unfall verwickelt wurde. Ein 24 Jahre alter Ferrari-Fahrer war kurz zuvor, offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in die Mittelleitplanke gekracht, abgeprallt und mit dem Auto der Seniorin kollidiert.

Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Luxusautos blieb unverletzt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, heißt es von Seiten der Beamten.